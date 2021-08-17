Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле астероида

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Астероид 2016 AJ193 пролетит мимо Земли, не задев планету. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович.

По мнению специалиста, прогнозируемое приближение астероида на расстояние 3,4 миллиона километров не дает поводов для беспокойства.

— Такой астероид не представляет опасности. 3,4 миллиона километров — огромное расстояние, гораздо дальше орбиты Луны. Подобные небесные тела надо фиксировать, но прямой опасности для нашей планеты нет, — рассказал эксперт.

Шематович заметил, что иногда астероиды пролетают на уровне геостационарных спутников на высоте около 40 тысяч километров. В таких ситуациях вероятны возмущения, которые не всегда можно предсказать. Однако миллионы километров — значительно более безопасное расстояние, отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что предположительный диаметр астероида достаточно большой. При определенных обстоятельствах этот астрономический объект мог бы представлять угрозу.

— 1,4 километра — большой размер для этого небесного тела. Такой астероид был бы опасен для Земли, если бы пролетал ближе, — заключил Шематович.

Московский планетарий сообщил, что астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле в субботу, 21 августа. В пресс-службе уточнили, что астрономический объект относится к классу потенциально опасных, отметив, что в данный момент он не должен нанести ущерб планете.