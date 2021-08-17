Дети с именами Байден, Зевс и Байкал родились в Москве в 2021 году

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Жители Москвы в 2021 году часто называли своих сыновей именами из мифологии. Также популярны по итогам года оказались имена, вдохновленные географией. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе ЗАГСов столицы.

Так, например, некоторые новорожденные мальчики получили в этом году имена Зевс, Тесей, Енисей, Байкал и Эльбрус.

Некоторые мамы и папы также вдохновлялись известными личностями и вымышленными персонажами. Таким образом в Москве появились дети с именами Элтон, Чарльз, Байден, Форрест.

Также в этом году двух мальчиков и двух девочек назвали Кай и Герда.

Другие родители девочек вдохновились более современными звездами и назвали некоторых малышек Донателла, Пенелопа и Кайли. Вымышленные персонажи также не остались без внимания. Теперь в столице проживают Джульетта, Мальвина и Ариэль.

В пресс-службе ведомства подытожили, что родители, как правило, ответственно подходят к вопросу выбора имени для своих детей и знакомы с действующим законодательством, согласно которому в именах не может быть цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и каких-либо знаков, кроме дефиса, передает РИА Новости.