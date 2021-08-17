Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дети с именами Байден, Зевс и Байкал родились в Москве в 2021 году

Полина Долганова

Общество
Дети с именами Байден, Зевс и Байкал родились в Москве в 2021 году
Фото: Pexels

Жители Москвы в 2021 году часто называли своих сыновей именами из мифологии. Также популярны по итогам года оказались имена, вдохновленные географией. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе ЗАГСов столицы.

Так, например, некоторые новорожденные мальчики получили в этом году имена Зевс, Тесей, Енисей, Байкал и Эльбрус.

Некоторые мамы и папы также вдохновлялись известными личностями и вымышленными персонажами. Таким образом в Москве появились дети с именами Элтон, Чарльз, Байден, Форрест.

Также в этом году двух мальчиков и двух девочек назвали Кай и Герда.

Другие родители девочек вдохновились более современными звездами и назвали некоторых малышек Донателла, Пенелопа и Кайли. Вымышленные персонажи также не остались без внимания. Теперь в столице проживают Джульетта, Мальвина и Ариэль.

В пресс-службе ведомства подытожили, что родители, как правило, ответственно подходят к вопросу выбора имени для своих детей и знакомы с действующим законодательством, согласно которому в именах не может быть цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и каких-либо знаков, кроме дефиса, передает РИА Новости.

Читайте также:
детиимярождение детей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте