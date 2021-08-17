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«Загорелые и счастливые»: Кети Топурия выложила трогательное фото с мужем

Лала Манушакян

Развлечения
«Загорелые и счастливые»: Кети Топурия выложила трогательное фото с мужем
Фото: Instagram/keti_one_official

17 августа известная певица и солистка A’Studio Кети Топурия поделилась в Instagram фотографией с отдыха. Артистка отдыхает со своим мужем Львом Деньговым в Каннах.

На фото видно, как супруг обнимает загоревшую Кети Топурию. На Деньгове — рубашка телесного цвета, а на певице — ярко-желтый наряд необычного дизайна. Сзади виден пирс с Лазурным берегом.

Подписчики восхитились влюбленной парой и написали много теплых слов:

— Красивые, загорелые, счастливые. Любви, счастья, добра вам! — оставила комментарий поклонница певицы.

— Вы очень крутые, не расставайтесь никогда, — написал один из пользователей соцсети.

Как сообщает ФАН, роман между певицей и Львом Деньговым начался три года назад. В 2020 году молодая пара обвенчалась. Певица долго скрывала своего возлюбленного, но в прошлом году поклонникам стало известно, что Кети Топурия ждет ребенка от Льва Деньгова. У артистки уже есть ребенок от первого брака, которого она воспитывает вместе со вторым мужем.

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