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«Это был конфликт интересов»: звезда «Универа» рассказал о причинах ссоры с Марией Кожевниковой

Анна Михалюк

Общество
«Это был конфликт интересов»: звезда «Универа» рассказал о причинах ссоры с Марией Кожевниковой
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актер и юморист Арарат Кещан рассказал о том, что стало причиной разногласий с его партнершей по сериалу «Универ» Марией Кожевниковой.

В интервью для программы «Эмпатия Манучи» ведущий Вячеслав Манучаров упомянул, что когда-то у него в гостях была актриса Кожевникова, которая рассказывала, что за весь творческий путь у нее случился только один конфликт — с актером Араратом Кещаном.

— Это был конфликт менталитетов. Это отношение к словам — к одним простое, а к другим — более трепетное, — сказал артист.

Выяснилось, что актриса что-то сказала в адрес партнера по съемкам, и Кещан не смог промолчать.

— В результате мы сейчас сняли новый сезон «Универа», она давно ушла из проекта. Жизнь продолжается. Я не люблю об этом говорить. Кто-то с кем-то на площадке поссорился. Ну, бывает! Особенно, когда долго работаешь. Я их видел больше, чем свою семью. Когда я видел Стаса Ярушина, мне плохо становилось. Если есть силы и желание исправлять что-то, то исправляешь, а если нет — идешь дальше.

Ранее актер и телеведущий Стас Ярушин рассказал о том, чем удивит зрителей новый сезон сериала «Универ».

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