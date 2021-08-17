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Имя будущего мужа можно узнать по дате рождения

Лала Манушакян

Общество
Имя будущего мужа можно узнать по дате рождения
Фото: Рixabay/geralt

Многие хотели бы узнать свое будущее, а ответ на вопрос о том, с кем же придется провести остаток своей жизни, хочется узнать еще больше.

Нумерологи рассказали схему, по которой можно узнать имя будущего избранника. Достаточно будет сложить все цифры своей даты рождения, пока в результате не получится число в промежутке между единицей и девяткой, сообщает Пятый канал.

Например, дата рождения 12 сентября 1996 года. Следовательно: 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 9 + 6 = 27. Следующий шаг: суммировать каждую цифру получившегося числа: 2 + 7 = 9. Число 9 является истоком жизненного опыта.

Число 1 указывает на короткое имя будущего мужа. К числу 1 подходят буквы «а», «и», «с». Например, Алексей, Андрей, Никита, Даниил, Сергей и так далее.

Число 2 соответствует буквам «б», «т». Избранника могут звать Богданом, Борисом или Тимуром.

А вот число 3 притягивает имена, в которых есть буквы «в», «к», «у», то есть Артур, Валерий.

Число 4 — это буквы «г», «л», «ф», «э». Можно догадаться, что у второй половинки будет редкое имя. Например, Филипп, Лев, Тимофей, Георгий.

Число 5 указывает на буквы «з», «р», «ш». Стоит присмотреться к знакомым с именем Роман или Захар.

Число 6 подходит к буквам «е», «н», «ц», «я». Например, Ян, Николай или Евгений.

А вот число 7 притягивает такие имена, как Олег, Вячеслав, Виктор или Константин. В них содержатся буквы «к», «о», «ч».

Число 8 привлекает буквы «ж», «л», «п», «ш». Значит, у будущего мужа будет имя Леонид, Павел или, например, Жора.

Число 9 указывает на буквы «д», «м», «х», «ю». Поэтому стоит присмотреться к людям с именем Матвей, Дмитрий, Михаил, Юрий или Прохор.

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