Павел Мамаев оформил прописку в ростовском кафе, чтобы избежать крупных алиментов

Фото: YouTube-канал «Пластика»

Футболист Павел Мамаев прописался в одном из ростовских кафе, чтобы уйти от больших алиментов. Об этом стало известно во вторник, 17 августа.

Спортсмен оформил прописку на 1-й Конной улице в Ростове-на-Дону. Однако вместо жилого дома по этому адресу располагается кафе «Махаон».

На такой шаг, по мнению специалистов, Павел Мамаев пошел для того, чтобы перенести в этот город судебное разбирательство, касающееся раздела имущества с бывшей супругой Аланой.

Бракоразводный процесс продолжается. В настоящий момент арестованы две общие машины пары. Также решается вопрос о месте проживания их дочери Алисы.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Причиной стала измена футболиста с блогером Надеждой Санько. Примечательно, что ранее девушка дружила с Аланой и даже давала ей советы по поводу семейной жизни, пишет издание Starhit.

Отметим, что 13 августа в Сети появилось откровенное видео Аланы Мамаевой. Она рассказала о разводе и поделилась эмоциями от происходящего. По словам Аланы, измены Павла Мамаева случались и ранее, однако последняя из них поставила точку в их отношениях.