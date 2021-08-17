Соединение Меркурия с Марсом: что ждет каждый знак зодиака 19 августа

Фото: Pexels

19 августа произойдет соединение Меркурия и Марса. В этот день может образоваться агрессивная атмосфера. Поэтому не исключены ссоры, споры и яркая конкуренция между всеми знаками зодиака. Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог Светлана Кройцер.

По ее словам, 19 августа россияне будут тратить больше сил, чем обычно. Не исключены в этот день и поломки техники, транспортных средств. Также, считает астролог, может появиться большое желание путешествовать и пробовать что-то экстремальное. Светлана Кройцер предупредила россиян, что 19 августа многие могут почувствовать головную боль, порезаться или обжечься. Собеседница «ВМ» рассказала, что ждет каждый знак зодиака в четверг.

Овны будут грубыми и раздражительными 19 августа. В этот день с ними лучше не спорить. А вот для Тельцов это отличный период для продвижения своих целей, построения долгосрочных планов, успешных публичных выступлений. Близнецам в четверг стоит следить за речью, необязательно в это время высказывать свои мысли вслух: могут возникнуть проблемы. Раки, говорит Светлана Кройцер, наоборот, 19 августа смогут найти самые подходящие слова для выражения эмоций и чувств. Это благоприятно отразится на взаимоотношениях с окружающими людьми.

Чтобы не навредить своим планам, Львам нужно быть аккуратными в своих высказываниях. Для Дев 19 августа — подходящий день для дел, связанных с документами. Также не стоит бояться отстаивать свои права. Весам в этот период, возможно, будет сложно взаимодействовать с окружающими. Так что лучше остаться дома и минимизировать контакты.

— Скорпионам благоприятно 19 августа заключать деловые сделки. Вы сможете найти жесткие аргументы, чтобы обойти всех своих конкурентов, и добиться выгоды. Стрельцам не рекомендуется вступать в дискуссии и споры. Будет сложно отстоять свою точку зрения. Для Козерогов это хорошее время для заключения сделок с недвижимостью: любые договоренности будут успешными, — уточнила астролог.

Совет на 19 августа для Водолеев — не выносить свои экстравагантные идеи и мысли на всеобщее обозрение. Скорее всего, окружающие вас не поймут. Рыбам в этот период не нужно выяснять отношения со своей второй половинкой. Рискуете наломать дров, а потом будете очень сожалеть об этом. Лучше отложить объяснения на более поздний срок.