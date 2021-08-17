Visa и Mastercard высказались о решении Wildberries ввести новую комиссию

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Платежная система Visa начала расследование после решения российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе, — рассказал представитель организации.

Ретейлер объявил о снижении цен на товары при их оплате картами «Мир», через систему быстрых платежей (СБП) и сервис SberPay. В компании уточнили, что разница в цене достигается при помощи значительно более низких комиссий при транзакциях через российские системы.

Потребители должны иметь возможность выбирать наиболее удобный способ оплаты, подчеркнули в Visa. В маркетплейсе пояснили, что сделали тарифы прозрачными для клиентов, так как комиссии платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто. Информация о комиссии даст покупателям возможность сэкономить, выразили уверенность в пресс-службе ретейлера.

В Mastercard в свою очередь отметили, что работают над урегулированием ситуации с комиссиями в Wildberries. Представитель платежной системы подчеркнул, что обеспокоен возможной дискриминацией миллионов держателей карт компании.

Взимание предприятиями дополнительной комиссии с держателя карты запрещено в рамках правил системы, уточнили в Mastercard. Компания работает над скорейшим урегулированием инцидента в интересах держателей карт, приводит слова представителя системы РИА Новости.