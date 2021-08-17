Специалист предупредил о рисках для организма при питании ПП-наборами

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Готовые наборы правильного питания не являются персонализированной едой. Поэтому для потребителей есть риски нанести вред здоровью при употреблении их в пищу, ведь рацион питания должен быть сбалансирован для каждого отдельно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), участник рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Пономарев.

Сегодня, отметил эксперт, существует множество сервисов доставки готовых рационов, которые предлагают лайт-версию персонализированного питания. Такая персонализация заключается в подборе необходимого калоража и типа диеты, которой придерживается покупатель (LevelKitcheb, GrowFood, BeFit).

— Что касается полезности: данные сервисы не предлагают персонализированного питания в полном смысле этого слова. Сам потребитель должен осознавать риски, связанные с выбором того или иного рациона, учитывая особенности своего организма и последствия, которые могут наступить после длительного приема пищи с минимальным калоражем или рационов, исключающих те или иные ингредиенты в своем составе, — сказал Пономарев.

Относительно тренда на правильное питание: важно понимать, что общепринятое среди потребителей понимание о ПП-продукции не всегда соответствует тому, как правильное питание трактуется диетологами и врачами, добавил эксперт.

— Разумеется, требуется соблюдать осторожность при выборе тех или иных рационов, в особенности исключающих или делающих акцент на тех или иных компонентах, — заключил собеседник «ВМ».