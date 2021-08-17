Семейный центр «Берегиня» отмечает юбилей

Ольга Алексеева / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

История «Берегини» началась ровно 25 лет назад, когда отделение помощи семье и детям центра социального обслуживания стало отдельным семейным центром. Первые подопечные центра давно уже повзрослели, воспитывают своих детей и даже внуков. А сколько было за это время встреч с самыми разными судьбами, проблемами и бедами! О значимых достижениях центра, коллективе и вдохновении рассказал человек, который стоял у самых истоков, — его директор Ольга Алексеева.

— Ольга, какие мысли у вас в связи с этой датой, как вы оцениваете пройденный путь и что считаете главными достижениями?

— Наш семейный центр был одним из первых в городе и долгое время единственным в Южном округе Москвы. В то время центр оказывал услуги жителям только одного района Нагатино-Садовники, а сейчас на обслуживании в центре состоит около 3,5 тысяч москвичей из 8 районов Южного административного округа города Москвы.

Безусловно, к нашим достижениям отношу то, что сегодня семейный центр «Берегиня» имеет три больших филиала, профессиональная работа налажена по восьми районам округа, нашим вниманием охвачено большое количество семей.Нашей гордостью и отдушиной считаем семейные клубы («Возвращение», «Зеркало», «Погода в доме», «Московская семья», «Мы вместе»), направленные на сохранение и укрепление института семьи, восстановление детско-родительских отношений и профилактику семейного неблагополучия. А первый клуб для многодетных и одиноких мам начал свою работу в 1998 году.

За это время накоплен огромный опыт. Я думаю, что такое успешное развитие говорит о том, что мы нужны людям.

— Чем, на ваш взгляд, «Берегиня» отличается от других семейных центров?

— У всех семейных центров Москвы схожие задачи. Поэтому говорить о том, что мы кардинально отличаемся от коллег, я не могу. Но меня радует, что сейчас наш центр узнаваем, у него хороший имидж, положительная репутация. Оглядываясь назад, мы еще раз убеждаемся, что были расставлены верные приоритеты. Профессионализм наших сотрудников, ответственность и любовь к общему делу привели к тому, что семьи нашего округа, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, знают, что могут обратиться к нам с любой проблемой и, главное, получить помощь и поддержку. Мы находимся с ними в тесном и постоянном контакте, есть семьи, с которыми работаем много лет.

— Работа действительно трудная, требующая больших душевных затрат. Что вас вдохновляет?

— Работа вдохновляет, когда видишь результат, понимаешь, что реально смог кому-то помочь. Помню, как два года назад к нам обратилась женщина, которая одна воспитывала единственного сына. Под влиянием улицы и дурного окружения подросток начал употреблять запрещенные препараты. Мать понимала, что теряет своего ребенка, но самостоятельно справиться с бедой не могла: мальчик отказывался от общения, воспринимал все в штыки.

Наши психологи и специалисты смогли найти к подростку подход, Максим регулярно посещал нарколога, психолога, стал активным участником всех наших мероприятий. Летом осваивал специальность спасателя в онлайн-лагере «ПРОгероев». Сейчас он снят с учета в наркологическом центре. Недавно мама поделилась радостью: Максим после 9-го класса поступил в колледж. Вот ради таких историй мы и работаем, это для нас — самая большая награда, это то, что придает сил и вдохновения.

— Как бы вы охарактеризовали свой коллектив?

— Я хочу поблагодарить всех своих коллег, которые с полной самоотдачей трудятся в центре. Меня радует, что молодежь с удовольствием идет к нам работать. Мои главные помощники – это заведующие филиалами, потому что руководить учреждением, которое имеет несколько филиалов, — задача не из легких. Наш коллектив сегодня — это больше 80 человек.

— Чему вам пришлось научиться за годы работы в семейном центре?

— Я пришла в центр молодой девушкой, и вся моя профессиональная жизнь связана с «Берегиней». Здесь взрослела, набиралась опыта, мудрости. Нужно постоянно чему-то учиться: ведь, чтобы заинтересовывать, необходимо и самой идти в ногу со временем, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быть восприимчивой к идеям, внедрять новые формы работы с семьями. Мы всегда в поиске новых технологий, проектов, методик и программ. В этом году наши специалисты разработали уникальную программу социализации подростков «Сверстники».

Через интерактивные занятия, коллективные походы, экскурсии детям прививается иммунитет к негативным воздействиям социума. Подростки нашего округа с удовольствием посещают клуб «VOZДУХ». Ведь в этом возрасте они особенно стремятся к общению со сверстниками, и мы даем им такую возможность — общаться на безопасной территории. С ребятами здесь говорят понятным языком и готовы обсуждать их проблемы. Мы стараемся, чтобы детям у нас было тепло и уютно.

Я убеждена, что профессиональная удача всегда на стороне тех, кто находится в постоянном движении, развитии, и кто, конечно, искренне любит выбранное дело.

— Как вы планируете отметить юбилей?

— Громких торжеств мы устраивать точно не будем. Но собраться нашим дружным коллективом, пригласить ветеранов, подвести итоги, наметить планы – это, конечно, все будет. Хотелось бы, чтобы было тепло и почти по-семейному.

Получить услуги в семейном центре «Берегиня» можно, обратившись по телефону 8 (499) 612-92-52 или оставив обращение на портале «Мой семейный центр».