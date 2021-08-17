Спасатели достали тело россиянина из глубочайшей пещеры в Абхазии

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Отряд российских спелеологов-спасателей достал на поверхность тело Сергея Козеева, который погиб в абхазской пещере Веревкина в ноябре 2020 года. Об этом сообщил член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков во вторник, 17 августа.

— Погибший не был профессиональным спелеологом. Скорее, его можно назвать мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта, — рассказал Снетков.

Погибший выбрал сложную пещеру, а его снаряжение не соответствовало требованиям для занятия спелеологией, добавил эксперт. Козеев мог сорваться и получить удар о веревку или умереть от переохлаждения — температура в пещере на глубине составляет три-четыре градуса, уточнил представитель союза.

Тело Козеева нашли еще 3 августа на глубине около 1100 метров. Судя по скриншотам в его телефоне, он больше года готовился к рейду.

Мужчине удалось прожить внутри пещеры около недели, там он питался продуктами и пользовался газом, оставленным предыдущими спелеологами, рассказал Снетков. Тело путешественника передали МЧС Абхазии, после проведения судебно-медицинской экспертизы его останки перевезут в Сочи.

Протяженность пещеры Веревкина составляет 2212 метров, отмечает Интерфакс.