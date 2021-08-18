Более центнера санкционного сыра изъяли на Даниловском рынке

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Россия, Москва, Мытная улица, 74 Карта всех событий

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявили более 110 килограммов санкционных сыров на Даниловском рынке в столице.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 16 августа на рынке по адресу улица Мытная, дом 74 проводились контрольно-надзорные мероприятия. В ходе проверкиинспекторы нашли и изъяли из оборота молочную продукцию (сыры), запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации. Сыры общим весом 112,516 килограмма были произведены в Германии, Нидерландах, Италии, Польше, Франции, Норвегии.

В соответствии с действующим российским законодательством вся изъятая продукция была уничтожена на технической площадке рынка методом механического измельчения, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В качестве экономических мер определены блокирование безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы страны.

1 ноября того же года в санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 украинских компаний, впоследствии его расширили до 849 физических и 84 юридических лиц.