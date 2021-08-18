Петр Бирюков: Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала «Восточный» выполнены на 65 %

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового столичного вокзала «Восточный» выполнены на 65%, сообщил заместитель Мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором — сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей, — отметил Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, на проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем.

— Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта, — рассказал заместитель мэра. — Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тыс. кв. метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.

Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.