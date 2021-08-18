Владимир Ефимов: Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз

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Мобильное приложение Инвестиционного портала Москвы было запущено в ноябре прошлого года, за это время предприниматели скачали его уже свыше 4,5 тысячи раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мобильное приложение Инвестиционного портала Москвы было запущено в ноябре прошлого года, за это время его скачали уже более 4,5 тысячи раз. Установив приложение и пройдя авторизацию или регистрацию, пользователь получает постоянный доступ к личному кабинету портала и онлайн-сервисам со своего смартфона. Сегодня Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: только с начала этого года предприниматели воспользовались его сервисами более 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день, — сказал заместитель мэра.

В первую очередь в приложение были интегрированы сервисы, посвященные торгам городской недвижимостью, так как этот раздел инвестиционного портала традиционно вызывает у инвесторов наибольший интерес. Перейдя во вкладку «Торги», можно ознакомиться с объектами, доступными для аренды или покупки, изучить документацию по каждому лоту, осмотреть недвижимость в режиме 3D или записаться на личный осмотр, добавить интересные объекты в избранное, направить заявку на участие в торгах, а также обратиться за консультацией к специалистам. С помощью фильтров можно отобрать объекты по типу (например, здание или земельный участок), площади, цене, форме и стадии торгов, наличию фотографий.

— По статистике, доля пользователей, которые пользуются московскими цифровыми ресурсами со смартфона или планшета, увеличивается с каждым годом. Поэтому одним из основных направлений развития цифровой экосистемы столицы стало совершенствование городских мобильных приложений. Это позволяет сделать коммуникацию жителей с городом бесшовной: человек может получить нужную услугу или сервис с любого устройства, используя для этого единую учетную запись. Со временем все возможности московского Инвестпортала также будут представлены в мобильном приложении. Это позволит инвесторам еще быстрее решать вопросы, связанные с ведением бизнеса в столице, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Встроен в мобильное приложение и сервис «Московский инвестор». С его помощью предприниматели могут задать вопрос или сообщить о проблеме, возникшей при осуществлении инвестиционной деятельности в столице. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти во вкладку «Инвесторам», выбрать подходящую тематику из классификатора и заполнить специальную форму. Сообщение будет направлено в профильное ведомство, которое направит ответ в течение десяти рабочих дней в личный кабинет пользователя и на электронный адрес, указанный при регистрации.

— Классификатор в «Московском инвесторе» представляет собой систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают в правительство Москвы, например, через линию прямых обращений на Инвестпортале. Сегодня в классификатор входит восемь категорий. Инвесторы могут получить разъяснения по различным вопросам, связанным с ведением бизнеса в столице, в их числе аренда и покупка городского имущества, меры поддержки промышленности, налогообложение, получение лицензий и разрешений, — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также в мобильном приложении можно следить за московскими новостями в сфере инвестиций и узнать о планируемых в городе бизнес-мероприятиях — конференциях, обучающих вебинарах для инвесторов, роуд-шоу.

Мобильное приложение портала постоянно совершенствуется. Например, вскоре в нем появится инвестиционная карта, на которой можно подобрать площадку для бизнеса, узнать о промышленных предприятиях и реализуемых в городе проектах. Также со смартфона предприниматели смогут направлять на рассмотрение в правительство Москвы свои инвестпроекты и заявки на присвоение специальных статусов, дающих право на различные льготы. Кроме того, пользователи смогут запрашивать одобрение грантов и льготных займов, подбирать с помощью «Навигатора мер поддержки» подходящие для них преференции и многое другое.

Приложение Инвестиционного портала Москвы доступно для скачивания в App Store и Google Play. Так, с ноября прошлого года пользователи скачали приложение из App Store свыше 2,7 тысячи раз. Из Google Play — 1,8 тысячи раз.