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Особняк начала XIX века отреставрируют в Москве

Полина Долганова

Город
Особняк начала XIX века отреставрируют в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
проспект Мира, дом 25, строение 1. Карта всех событий

Особняк, построенный в начале XIX века, отреставрируют в Мещанском районе Москвы. Здание со статусом объекта культурного наследия расположено по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, к настоящему моменту специалисты уже приступили к демонтажу поздних перегородок и укреплению фундаментов. Также в особняке начали чистить стены и потолки.

Перед началом реставрации эксперты изучили особенности культурного здания и ознакомились с архивными материалами, на основе которых был составлен проект работ.

Теперь ремонтникам предстоит отреставрировать в здании каменную кладку, восстановить исторические двери и кровлю, а также воссоздать слуховые окна для освещения чердачного помещения. Фасад здания будет полностью зачищен и покрашен в исконный коричневый оттенок. Лепнина на доме также приобретет исторический белый цвет.

Масштабные работы запланированы и внутри дома. Специалисты отреставрируют бирюзовые стены большого зала, барельефы с амурами, витражи, люстры и лестницы.

Завершить реставрационные работы планируется к концу 2022 года, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

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