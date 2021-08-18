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Две площадки для выгула собак возведут в парке Декабрьского восстания в рамках завершающегося благоустройства территории.

Площадь каждой из них составит около 190 квадратных метров. По просьбе жителей района одна из площадок будет обустроена с расчетом на мелкие породы, а на другая — на крупные.

— Такое разделение площадок обеспечивает более комфортные и безопасные условия для прогулок, — рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Зоны для выгула животных появятся в западной части парка, вдали от прогулочных дорожек и жилых застроек.

Вокруг площадок возведут металлические ограждения с покрытием из гранитного отсева, которое позволит собакам гулять сразу после дождя и не травмировать лапы.

Оборудование на обеих площадках будет одинаковым. Там появятся специальные горки-лестницы, барьеры, тоннели для лазания, чаши с чистой водой для питья и стулья со спинками для хозяев питомцев.

Для комфортных прогулок по парку специалисты установят на территории свыше 340 торшеров и небольших светильников.

Все запланированные работы должны завершиться ко Дню города, передали на официальном сайте мэра Москвы.