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Учебный комплекс со школой и детским садом возведут в Десеновском

Полина Долганова

Город
Учебный комплекс со школой и детским садом возведут в Десеновском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Учебный комплекс на тысячу школьных и 225 дошкольных мест планируют построить в поселении Десеновском.

Объект спроектировали в составе нового ЖК на 35-м километре Калужского шоссе.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание будет иметь вытянутую форму. В качестве основного материала отделки специалисты планируют использовать керамогранит пяти цветов: песочно-желтого, пастельно-серого, белого, черного и лимонного.

Общая площадь здания составит примерно 31 тысячу квадратных метров.

Для дошкольников в комплексе появятся свои залы для занятия спортом и музыкой, а для школьников — столовая, два спортзала и универсальные классы.

Рядом с будущим учебным объектом возведут спортивные площадки и зоны отдыха. На территории комплекса построят футбольный стадион, баскетбольную площадку и места для прогулок учеников дошкольного возраста, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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