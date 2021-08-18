Наталья Сергунина: В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

— Это уже 11-й трек «Московского акселератора». Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте Московского инновационного кластера», — рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Экспертное жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу. Кандидатам необходим готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), команда, обладающая опытом создания технологий и управления бизнесом, личное участие основателя в программе, а также желание стать резидентом Московского инновационного кластера и соответствие продукта одному из заявленных направлений трека.

В течение девяти недель участники будут работать над решениями вместе с наставниками. Кроме того, они встретятся с потенциальными заказчиками и партнерами. Наиболее успешные из них получат возможность запустить оплачиваемое пилотное тестирование на партнерских площадках.

Среди партнеров трека — известные компании, а также ГУП «Мосгортранс» и акселератор «Транспортные инновации Москвы».

— К программе регулярно присоединяются новые партнеры, а это значит, что она востребована не только среди разработчиков, но и среди корпораций. На данный момент партнерами проекта стали уже более 30 крупных российских и международных корпораций, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.