Четвертый дом в районе Головинский передадут под заселение по реновации в конце года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Смольная улица, 21А Карта всех событий

В 2021 году на севере Москвы в Головинском районе в рамках программы реновации передадут под заселение новостройку на Смольной улице. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, здание по адресу Смольная улица, дом 21А ввели в эксплуатацию в июле 2021 года. Под заселение объект передадут до конца года. Этот дом станет уже четвертым в районе, куда переедут новые жильцы по программе реновации жилищного фонда Москвы.

До этого смотровые ордера получили москвичи, проживающие в многоквартирных домах №68, корпус 1 и 2 на Флотской улице и на улице Авангардной, дом 10а.

Суммарно в Головинском районе планируется расселить 137 жилых зданий, жильцами которых являются 32,3 тысячи горожан. Для переселения уже был составлен список стартовых площадок, чей совокупный градостроительный потенциал превышает 150 тысяч «квадратов». К настоящему моменту уже три дома были введены, восемь зданий находятся на этапе строительства, а еще для четырех объектов готовится план проекта. По одной из площадок специалисты разрабатывают градостроительную документацию, подытожил Левкин.