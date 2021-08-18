Пациент с психическим заболеванием угрожал взорвать психдиспансер в Москве

Фото: Оперативная съемка

Пациент с тяжелым психическим заболеванием пригрозил устроить взрыв в больнице, побоявшись уколов. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел во вторник вечером, 17 августа, в психоневрологическом диспансере на Смоленской площади. На прием к врачу в медучреждение пришел 18-летний пациент.

Во время беседы с молодым человеком врачу удалось выяснить, что его собеседник увлекается конструированием петард и гранат по чертежам из интернета. Также пациент изучает химию и ведет дневник, в котором пишет о различных взрывоопасных веществах. Кроме того, пациент покупает специальный имитирующий человеческую кожу гель, чтобы испытывать самодельное оружие. Юноша рассказал доктору, все эти устройства и вещества он тестирует в лесополосе по ночам.

Выслушав пациента и его мать, которая сопровождала молодого человека, врач назначил пациенту лечение в виде уколов и попросил своих посетителей проследовать в процедурный кабинет. Возле него молодой человек заявил своей матери, что если ему будут делать уколы, то все, что есть у него в рюкзаке, взорвется.

После этих заявлений юноша и его мама покинули диспансер и отправились домой.

Аналогичный случай, связанный с угрозой взрыва, произошел зимой 2021 года. Пожилой мужчина пригрозил взорвать жилой дом в Москве. По предварительным данным, мужчина начал угрожать взрывом, находясь в пятиэтажке на Душинской улице в районе Лефортово (юго-восток Москвы). По предварительным данным, пожилой горожанин состоит на специальном учете.