Вернувшихся в столицу москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-теста

Фото: Pixabay

Москвичей, которые с 1 августа 2020 года вернулись в Россию из других стран и не предоставили информацию о проведенном ПЦР-тесте на наличие коронавирусной инфекции, оштрафовали в совокупности более чем на 20 миллионов рублей. Об этом в среду, 18 августа, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

За указанный период ведомство направило почти восемь тысяч соответствующих оповещений для составления протокола об административных нарушениях граждан на Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

Отмечается, что около двух процентов вернувшихся из-за границы москвичей не выполняют требование о предоставлении теста на коронавирус.

Представители ведомства добавили, что такие граждане представляют реальную угрозу для здоровья и жизни общества.

Так, по результатам дел, которые были рассмотрены в суде, всего штрафы получили 1597 граждан. Точная сумма их задолженности составила 20 миллионов 290 тысяч рублей.