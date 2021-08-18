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«Не обязательно армянка»: мама Давы рассказала, какую девушку видит рядом с сыном

Анна Михалюк

Общество
«Не обязательно армянка»: мама Давы рассказала, какую девушку видит рядом с сыном
Фото: instagram/dava_m

Анна Манукян, мама известного блогера и звезды интернета Давида Манукяна, поделилась своим взглядом на личную жизнь сына. Она рассказала, какую девушку хотела бы видеть рядом с ним.

— Конечно, хочется человека, причем надежного, который всегда будет верным тылом. Даже соратника, чтобы они были на одной волне. Если в результате все получается, так это из-за того, что у людей есть правильная позиция по отношению ко всему. Если есть понимание, что взрослые, уважение к бабушкам, дедушкам, родителям. Ну и главное, чтобы была любовь, — рассказала мама Давы в интервью на YouTube-канале «Тата тут».

На вопрос ведущей о том, должна ли быть девушка армянкой, мама ответила:

— Я не знаю… Сейчас такое время… Мне не принципиально. Мне самое главное, чтобы была хорошим человеком, потому что все имеет свойство проходить: и известность, и деньги. И не из творческой профессии: две звезды дома – это много. Как говорят армяне, один должен быть более спокойным, ориентированным на дом и детей. Но я думаю, что та, кого выберет Давид, будет активным человеком. Домохозяйкой не будет, — считает Анна Манукян.

Женщина рассказала, что уже мечтает о внуках.

— У меня у сестер внуки, у подруг, я думаю, что мне тоже уже пора бабушкой становиться. Но самое главное, чтобы сын был здоров и жил так, как ему нравилось, — говорит мама блогера.

Напомним, что Давид Манукян встречался со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой около двух лет. В январе пара заявила о расставании. О новых отношениях Дава пока не сообщает.

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