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Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию Ледового дворца в Ново-Переделкине

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию Ледового дворца в Ново-Переделкине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Ледового дворца в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вблизи деревни Орлово введен в эксплуатацию новый Ледовый дворец с учебно-тренировочной ареной, — сказал заммэра.

По его словам, общая площадь крытого катка составляет 13 тысяч квадратных метров. Внутри помещения также есть четыре ледовые арены и административная, техническая и коммерческая зоны.

Дворец возводили на средства инвесторов. Предполагается, что объект сможет работать круглосуточно.

На территории при арене специалисты обустроили парковку на 56 автомобилей. Среди машино-мест также есть зоны для маломобильных граждан.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь добавил, что специалисты Центра экспертиз провели на объекте исследования по качеству работ ремонтников и используемых ими материалов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что Ледовый дворец для школы «Самбо-70» появится в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В разработке технологического задания и концепции объекта принимала участие мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России Этери Георгиевна Тутберидзе.

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