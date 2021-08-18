Ирина Горбачева вышла замуж за солиста группы Quest Pistols

Фото: Наталия Нечаева

33-летняя актриса театра и кино Ирина Горбачева рассказала о том, что вышла замуж во второй раз. Новым супругом артистки стал музыкант, лидер группы Quest Pistols Антон Савлепов. Горбачева в интервью для канала «А поговорить» продемонстрировала кольцо и сказала, что торжество уже состоялось.

Девушка не раз появлялась в Instagram у музыканта, поэтому подписчики сделали вывод, что пару связывают любовные отношения. Ирина Горбачева не стала отнекиваться и подтвердила, что замужем за Савлеповым.

— Я глупо все это сделал. Сказал по телефону, что, когда вернемся в Киев, мы можем пожениться, — говорит музыкант. — Ира такая: «Ты что, предложение сейчас делаешь?» И я такой: «А я что, предложение сейчас, что ли, делаю?»

Ирина признается, что не хотела шаблонной свадьбы с огромным количеством гостей и длинной фатой — торжество прошло при участии самых близких.

— Мне хочется поделиться этой радостью, но не со всеми. Я очень рада тому, в каком формате мы отпраздновали. Мы кайфанули от праздника, и мы это вспоминаем, — говорит актриса.

Напомним, что ранее Ирина Горбачева была замужем за Григорием Калининым. Пара объявила о разводе в 2018 году.