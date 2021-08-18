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«Мне очень стыдно»: актер Кещян вспомнил, как из-за «звездной болезни» устроил ДТП в Москве

Михаил Алимов

Общество
«Мне очень стыдно»: актер Кещян вспомнил, как из-за «звездной болезни» устроил ДТП в Москве
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян рассказал, что раньше позволял себе слишком многое из-за известности, о чем сожалеет в настоящее время. В беседе с Вячеславом Манучаровым он признался, что даже садился нетрезвым за руль.

По словам актера, однажды он выехал на большой скорости на полосу встречного движения в центре Москвы и произошло ДТП. Без пострадавших тогда обошлось по счастливой случайности, а актер после этого на время лишился водительских прав.

— Я был не совсем трезв. Но это в первый и в последний раз произошло. И все по причине вседозволенности. Мне очень стыдно… Не из-за того, что нетрезвым сел за руль — это в принципе неправильно, — рассказал Кещян в YouTube-шоу.

При этом в последние годы актер стал примерным семьянином и ведет здоровый образ жизни.

В сентябре 2020 года СМИ сообщали, что его оштрафовали на пять тысяч рублей за езду по встречной полосе. Сам Кещян не согласился с приговором.

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