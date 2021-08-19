Началась реставрация двух усадеб промышленников Кнопов

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Колпачный переулок, 5с4 Карта всех событий

В Колпачном переулке началась реставрация дома и построек двух исторических усадеб, которые в начале прошлого столетия принадлежали семье известных столичных промышленников по фамилии Кноп.

Одна из усадеб, которая включает дом и постройки в стиле неоготики с элементами поздней английской готики, расположена по адресу: Колпачный переулок, дом 5, строения 1–4, 6. Ей владел Андрей Львович Кноп.

Второй объект построен в стиле эклектика. Особняк усадьбы Четверикова — Кнопа, сохранившийся до наших дней, расположен по адресу: Колпачный переулок, дом 7, строение 2.

— Подготовка к реставрации этих объектов длилась около двух лет. За это время были сделаны уникальные находки и обнаружены оригинальные детали интерьеров усадеб. Многие фрагменты декора и архитектурные элементы скрывались под слоями краски и панелями из ДСП. Так, в усадьбе Четверикова — Кнопа специалисты нашли альфрейную живопись на стенах, керамические воздуховоды, исторические каменные и паркетные полы. Все это будет отреставрировано. Интерьерам вернут облик конца XIX — начала XX века, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, альфрейная живопись представляет собой технику, когда рисунок наносят на еще невысохшую штукатурку. Для этого могли использовать темперу, клеевые или масляные краски. Подобная роспись появлялась на домах крайне редко. Специалисты восстановят уникальные детали декора в зданиях обеих усадеб.

Здесь приведут в порядок комнаты и парадные залы. Будут отремонтированы окна, лестницы, двери, кровли, фундаменты зданий, перекрытия. Также специалисты обновят инженерные коммуникации. Фасадам и исторической ограде вернут их первоначальный вид. Реставрацию завершат в 2023 году.

После окончания работ в городской усадьбе Андрея Львовича Кнопа Мосгорнаследие планирует открыть фамильный музей династии промышленников. Помощь в реставрации и открытии музея оказывают представители семьи Кноп, проживающие в России и Германии. Они предоставляют специалистам памятные вещи и фотографии.