Белка и Стрелка: столичные ветеринары рассказали, как вырастить из питомца настоящего космонавта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

19 августа 1960 года Белка и Стрелка совершили орбитальный полет и вернулись на Землю. Но перед тем, как стать космонавтами и войти в историю, собаки прошли строгий отбор. Главный критерий — крепкое здоровье. Для того, чтобы ваш питомец тоже был здоровым и, возможно, совершил своё космическое путешествие, важно придерживаться правил по уходу, содержанию и питанию, а также приводить его на диспансеризацию. Об этом рассказали специалисты столичного Комитета ветеринарии.

Профилактика — залог здоровья

Ветеринарные врачи отмечают, что комплексное профилактическое обследование необходимо проводить минимум раз в год. Питомцев старше 7 лет лучше приводить на прием к ветеринарному врачу чаще. При этом визуального осмотра недостаточно, нужно провести ряд лабораторных и диагностических исследований.

— Важно помнить, что только квалифицированный ветеринарный врач при комплексной и своевременной диагностике может оценить состояние здоровья вашего домашнего животного. Вести питомца к специалисту нужно не только, когда вы уже заметили изменения в поведении и в самочувствии, но и в целях профилактики. Это поможет обнаружить болезнь на ранней стадии и предотвратить серьезные последствия. Кроме того, если ветеринар периодически будет видеть вашего питомца, он сможет дать рекомендации по уходу и питанию, — рассказал руководитель центра лучевой диагностики и биотерапии Станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.

Правильное питание

Главный критерий отбора на космический корабль — вес. Именно поэтому важно следить за рационом вашего питомца, он должен был сбалансированным. Для этого в нем обязательно должны присутствовать белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества и витамины.

— Следите за дозировкой и не перекармливайте питомца, иначе у него могут возникнуть проблемы с обменом веществ. И, конечно, не стоит давать ему еду со стола. К числу запрещённых продуктов относится копченая, соленая, жареная и жирная пища. Также не забывайте, что у вашего домашнего любимца всегда должен быть доступ к свежей и чистой воде, — отметил Дмитрий Кузнецов.

Здоровое и крепкое сердце

Для будущих космонавтов важно, чтобы сердце работало, как часы. Во время полёта к Белке и Стрелке крепили специальные датчики, которые отслеживали пульс и снимали кардиограмму. Так специалисты определили, что собаки чувствуют себя нормально в космическом пространстве. Однако хорошее функционирование этого органа нужно не только в космосе, поэтому проверять сердце питомца также необходимо. Проведение ЭКГ, эхокардиограммы — ультразвукового исследования сердца, и анализ крови помогут выявить нарушения в работе сердца, если они имеются. К сожалению, проблемы с сердцем могут быть совершенно не заметны на ранних стадиях, здесь тоже важна диспансеризация.

Активный образ жизни

Известно, что Белка и Стрелка были дворняжками. Специалисты решили, что эти собаки более выносливые. На самом деле активный образ жизни необходим любой собаке. Ежедневный моцион и физическая активность помогают расходовать энергию, сжигать калории и хорошо влияют на самочувствие в целом.

Если ваш питомец по каким-то причинам редко бывает на улице, рекомендуется обеспечить ему активности дома. Для этого лучше приобрести различные игрушки. Они помогут питомцу удовлетворить недостаток движения, повысят подвижность и активизируют кровообращение.

При этом к выбору игрушек надо подходить со всей ответственностью. Для собак следует приобретать крупные игрушки, которые они не смогут проглотить целиком. Например, мячики или резиновые косточки. Также можно рассмотреть вариант съедобных игрушек из субпродуктов.

Даже если вы не планируете вырастить будущего космонавта, следить за здоровьем собаки надо с раннего возраста. По любым вопросам всегда лучше обращаться к ветеринарам, а не заниматься самолечением. Напоминаем, что в столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.