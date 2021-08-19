Подборки помещений для разных мероприятий появились на сервисе «Вместе с культурой»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Подборки помещений, наиболее подходящих для определенного рода мероприятий, появились на сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой». Теперь стало проще подыскать места для выставок, лекций, круглых столов, репетиций, съемок или театральных представлений.

Для пользователей доступны шесть тематических разделов с наиболее популярными локациями. Кроме того, помещения можно дополнительно отфильтровать еще по 38 типам мероприятий.

— В сервисе уже доступно около 520 помещений в городских библиотеках, музеях и домах культуры. С помощью готовых подборок пользователям будет проще ориентироваться в сервисе и быстро находить конкретные площадки, на которых можно провести желаемое мероприятие. Сервис «Вместе с культурой» работает по принципу онлайн-бронирования: достаточно выбрать нужную площадку, подобрать актуальную дату и время, оплатить и получить подтверждение бронирования, — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Кроме того, площадку для аренды можно найти при помощи карты. Помимо этого, сервис позволяет сортироватьпомещения по популярности, цене, площади, вместимости или наличию оборудования.

С начала работы сервиса помещения в культурных центрах арендовали более 260 раз, общее время аренды составило около 2000 часов. Наибольшей популярностью пользовалась аудитория «Игровая» в Центральной детской библиотеке № 14, где проводимые мероприятия длились более 254 часов.

Максимальный срок рассмотрения заявки на аренду помещения составляет четыре календарных дня. Результат пользователь увидит в личном кабинете на mos.ru и получит уведомление на электронную почту, сообщает официальный сайт мэра Москвы.