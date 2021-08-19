Бесплатные экскурсии «Животные в космосе» пройдут на ВДНХ

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 19 и 20 августа приглашает посетителей на бесплатные тематические экскурсии «Животные в космосе». Мероприятия посвящены 61-й годовщине полета советских собак Белка и Стрелка.

Гости услышат о судьбе пассажирки второго искусственного спутника Земли — собаке Лайке, о полете Белки и Стрелки и других собак. Вспомнят на экскурсии и про черепах, которые раньше всех облетели Луну.

Экскурсантам расскажут о специальных исследовательских биологических спутниках серии «Бион», научных экспериментах на орбитальной станции «Мир», в ходе одного из которых на ее борту из яиц вылупились птенцы японского перепела.

Миссия Белки и Стрелки состоялась 19 августа 1960 года. Более 25 часов собаки провели в космосе, совершив на корабле «Спутник-5» 17 полных витков вокруг Земли. Это был первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю. Подготовкой экспедиции руководил Сергей Павлович Королев.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.