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Еще 21 058 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 21 058 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 21 058 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщается в четверг, 19 августа, в Telegram-канале оперативного штаба.

При этом 8,9 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Еще 21 058 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2 142 случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также был зафиксирован 791 летальный исход. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 24 017 пациентов, говорится в сообщении.

Еще 21 058 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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