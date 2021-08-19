Гастроэнтеролог раскрыла опасность яблочной диеты

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Диета, состоящая из одних яблок и воды, является однообразной, а это всегда плохо. Из-за такого рациона организм не будет получать все необходимые микроэлементы. Также от яблочной диеты могут обостриться гастрит и панкреатит, а у здорового человека она вызовет дискомфорт и постоянное чувство голода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Один из самых жестких вариантов разгрузочных дней — полтора килограмма сырых яблок и вода. Я считаю, что даже в качестве разгрузочных дней — это жестко. Лучше употреблять запеченные яблоки, добавлять орешки или пару ложек творога. Это тоже будет определенная разгрузка — только белки и клетчатка. Именно это сочетание всегда усиливает метаболизм. Если один день такой делать в неделю, и то не с целью снижения веса, а просто для встряски организма, это не навредит, — уточнила диетолог.

По словам Диановой, некоторые ее пациентки, которые выбирали подобные «жесткие варианты» разгрузочных дней, просто не выдерживали такого меню. Уже на третий день поедания одних сырых яблок им становилось плохо.