Выставка «Детройт на болоте» открылась в столичном Музее транспорта

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Музей транспорта на ВДНХ в рамках выставки «Мечта Москвича» представляет временную экспозицию «Детройт на болоте».

Перед посетителями развернется рассказ о строительстве и первых годах работы завода КИМ. Гости музея окажутся в самом начале истории легендарного завода, который впоследствии будет выпускать первый массовый легковой автомобиль «Москвич», продававшийся в СССР для индивидуального использования.

Экспозиция поделена на четыре раздела: «Колеса для Советов», которая рассказывает о налаживании в СССР массового производства автомобилей; «Завод вместо свалки» — о строительстве завода КИМ; «Форды по-московски» — о первом выпуске серийных легковых автомобилей в Москве; «Завод-пионер» — о Заводских инновациях и первых руководителях завода.

Посетители выставки увидят автомобили «Форд-А» из коллекции АЗЛК — четырехместный легковой автомобиль, который часто использовали как такси — и ГАЗ-АА из коллекции Музея транспорта Москвы — легендарную «полуторку», ставшую символом индустриализации первых пятилеток. Также представлены заводские оригинальные инженерные плакаты 30-х годов.

Выставка продлится до 31 октября, сообщается на сайте музея.