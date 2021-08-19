Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасных изделий

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россияне считают, что качество основных продуктов питания снизилось после начала пандемии коронавируса. Самые большие претензии жители РФ предъявляют к колбасе. Об этом свидетельствуют данные Роскачества.

Центр изучения потребительского поведения организации опросил 1028 граждан из восьми округов России. Так, 39 процентов респондентов выразили уверенность, что качество еды заметно снизилось.

57 процентов убеждены, что за год пандемии качество продуктов не изменилось. Мнение о том, что в магазинах появились продукты более высокого качества, чем были раньше, выразили только 4 процента опрошенных.

Согласно опросу, самые негативные изменения произошли в качестве колбасных изделий. Об этом заявили 72 процента. 59 процентов россиян не порадовали молочные продукты, 55 процентов опрошенных недовольны сырами.

Наиболее лояльны граждане оказались к качеству воды. О том, что с ней произошли негативные изменения, заявили 14 процентов респондентов, передает РИА Новости.