Диетолог объяснил, почему нельзя увлекаться минералкой

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что злоупотребление минеральной водой может привести к проблемам со здоровьем, и назвала норму ее употребления.

Она напомнила, что минералка делится на лечебную и столовую. При этом, по ее словам, лечебную воду следует пить лишь тем, кому она назначается врачом.

Столовую минеральную воду могут употреблять все люди, однако ей не стоит пить более положенной нормы.

— Суточная норма лечебной воды равна примерно 200 миллилитрам, если другой объем не назначен врачом. По столовой воде — я бы рекомендовала пить в сутки не более полулитра, — рассказала Круглова.

Она объяснила, что злоупотребление даже столовой минеральной водой чревато рядом проблем. Так, от нее стоит отказаться людям во время обострения хронических заболеваний пищеварительного тракта, в том числе при гастрите.

По словам врача, минералку нужно исключить и при желчнокаменной болезни, так как она может привести к выходу камней и появлению болей.

Кроме того, сама минеральная вода в редких случаях может привести к образованию кальциевых камней.

Также минералка в больших количествах противопоказана при нарушениях работы почек и заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в особенности при отеках, так как в этих случаях ограничивают потребления натрия, добавила специалист.

Круглова отметила, что чем более соленая вода, тем в ней больше содержится минералов.

При этом, по ее словам, при отсутствии противопоказаний, употребляя минералку в пределах рекомендуемой нормы, всех перечисленных проблем можно избежать. Однако Круглова посоветовала не заменять ею обычную питьевую воду, пишет «Москва 24».