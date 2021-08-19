Автоюрист рассказал, что грозит за ДТП без страховки

Фото: Госавтоинспекция Москвы

При отсутствии страхового полиса у виновника аварии он компенсирует повреждения пострадавшему. Водителя также обяжут выплатить штраф. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, в случае аварии водитель без страховки понесет крупные расходы.

— При отсутствии страхового полиса виновник ДТП оплатит не только ремонт своей машины, но и повреждения автомобиля пострадавшего. Также он заплатит штраф 800 рублей за отсутствие страхового полиса, — рассказал специалист.

Славнов обратил внимание, что виновник аварии с отсутствующим полисом выплатит потерпевшему компенсацию без учета износа деталей — как за новые запчасти.

Однако водитель без страховки, попавший в ДТП не по своей вине, может рассчитывать на возмещение ущерба, уточнил Славнов.

— Такому автолюбителю также выпишут штраф за отсутствие полиса, однако он имеет полное право обратиться в страховую компанию виновника и получить компенсацию, — рассказал собеседник «ВМ».

В ситуации, когда страховки нет у обоих участников аварии, водители должны сами договориться между собой, отметил эксперт. По словам специалиста, участники ДТП могут обратиться в суд, если не придут к соглашению.

Славнов заметил, что наличие страхового полиса избавляет водителя от многочисленных проблем при аварии.

— ОСАГО расшифровывается как «обязательное страхование автогражданской ответственности». Этот вид страхования придумали, чтобы у нас не было, как в 90-х, когда на дорогах орудовали мошенники, пытавшиеся выбивать деньги у ни в чем не повинного автовладельца, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что наличие страховых полисов у всех автомобилистов положительно скажется на дорожной ситуации. При незначительных ДТП участники аварии смогут быстро разрешить конфликтную ситуацию, не создавая пробок, заключил Славнов.