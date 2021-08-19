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Польша и Белоруссия не пропускают на своих границах группу мигрантов

Полина Долганова

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Польша и Белоруссия не пропускают на своих границах группу мигрантов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Польское телевидение.

В сообщении отмечается, что беженцы находятся вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимают попытки нелегально перейти через границу.

Сообщается также, что мигранты находятся рядом с польской границей, однако формально они пребывают на территории Белоруссии.

Телеканал уточняет, что с польской стороны группу окружили пограничники, которых поддерживает армия Польши.

При этом в эфире можно было увидеть кадры, на которых видно, что гражданские сидят у костра, а рядом с ними стоят белорусские пограничники.

На телеканале подытожили, что польские сотрудники пограничной службы не хотят допускать мигрантов в свою страну, а Белоруссия пытается избежать их возвращения на свою территорию.

Обстановка на границах двух стран обострилась в последний месяц.

По данным Польши, только в августе 2021 года незаконно пересечь границу попытались 1935 человек, передает РИА Новости.

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