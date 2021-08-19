Зеленский заявил, что украинскую власть будут «с радостью» принимать в Крыму

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Крым «с радостью» воспримет возвращение украинских властей на полуостров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона уже долгое время «оказывает влияние на жителей Крыма через средства массовой информации».

— И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с «Квартала» — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане, — заявил политик.

Теперь, как считает Зеленский, у жителей Крыма «появилось понимание всего произошедшего», и власть Украины «с радушием» примут на территории полуострова.

Лидер подытожил, что радость населения будет связана с тем, что «с Украиной в Крым вернется жизнь», передает «Царьград».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в саммите «Крымская платформа», который состоится в столице страны 23 августа, примут участие 45 стран.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».