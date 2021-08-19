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Фестиваль «Россия — Греция. Вместе сквозь века» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Россия — Греция. Вместе сквозь века» пройдет в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пятый Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века» 21 августа приглашает москвичей и гостей столицы в Зал Церковных соборов храма Христа Спасителя и на соборную площадь Главного храма Вооруженных сил РФ. Фестиваль проводится в рамках перекрестного года истории России и Греции.

Посетители услышат русскую и греческую музыку, увидят национальные танцы, примут участие в творческих мастер-классах. Состоятся показ русских и греческих костюмов, выставки и благотворительная акция «Марафон добрых дел».

В фестивале примут участие: Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной, народная артистка России Анна Литвиненко, православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженных сил РФ, хореографический ансамбль «Школьные годы», театр-студия «Непоседы», танцевальный коллектив Греческого культурного центра и другие.

Для гостей фестиваля будут открыты выставки «Непобедимый адмирал — святой праведный воин Феодор Ушаков» и «Корфу. Стремлюсь к тебе любить, творить и верить».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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