Евгений Нифантьев: Необходимо создавать центры разработки лекарств с использованием цифровых технологий

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Учитывая текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия — противовирусные, противобактериальные и противогрибковые. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

— У этих продуктов есть свои области применения и свои группы пациентов, поэтому необходимы организационные решения в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии. Для разработки новых препаратов необходимо иметь библиотеку соединений, содержащих разные фармакофоры строго определенного строения, — отметил Нифантьев.

По его словам, используя такие соединения как исходный инструмент можно оперативно проводить дизайн лекарственных структур. В Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН создана база таких соединений.

— Окончив в 2000 году фармацевтический факультет Московской медицинской академии, я не мог представить, что спустя 20 лет человечество столкнется с такой угрозой, а провизоры и фармацевты окажутся на передовой в борьбе с ковидом. Но мы извлекли из этого очень полезный опыт работы, став единым механизмом: Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, производители, дистриьюторы и аптеки все работали ежедневно, сообща решая важнейшую задачу — снабжали население лекарственными препаратами в период непредсказуемого спроса, — подчеркнул Нифантьев.

И сейчас, накопив опыт, можно начать работать на опережение, чем как раз является создание «санитарного щита» страны, считает эксперт.

Напомним, что в 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

О необходимости создать «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. На эти цели до 2024 года планируется выделить около 30 миллиардов рублей.