«За медали отдельно»: Евгений Рылов рассказал, сколько зарабатывает олимпийский чемпион

Фото: Youtube / Super

Российский пловец, олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал о том, сколько зарабатывает. По его словам, итоговая сумма составляется из нескольких показателей.

— Суммы меняются постоянно. Разные бывают, но в среднем одна зарплата от сборной — это 110–120 тысяч рублей. Конечно, у меня есть дополнительные: Московская область платит. В общем, около 300 получается, но от сборной 120 тысяч. За медали отдельно выплачивают призовые, — рассказывает пловец в интервью для YouTube-канала Super.

На вопрос о том, считает ли он, что заработки должны быть больше, Евгений ответил, что занимается спортом для себя, и сейчас, после Олимпиады, перед ним открываются отличные возможности, чтобы рассказать о себе миру.

— Я не жалуюсь, я делаю это ради идеи, ради себя. Если я захочу, я могу попытаться раскрутить свое имя и дальше зарабатывать, — рассказывает спортсмен.

Так как пловец выступает за Московскую область, регион за заслуги подарил ему квартиру в одном из подмосковных городов. Рылов рассказал, что в центре Москвы, несмотря на головокружительные предложения, он жить бы не хотел — ему нужно место потише.

Напомним, что Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, золотую награду на дистанции 200 метров и серебро в составе эстафетной четверки на дистанции 4×200 метров вольным стилем. Рылов стал первым с 1996 года россиянином, победившим в плавании в бассейне на Олимпийских играх.