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Праздничную иллюминацию в День Государственного флага включат на телебашнях России

Полина Долганова

Общество
Праздничную иллюминацию в День Государственного флага включат на телебашнях России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Останкинской и других телебашнях России включится праздничная иллюминация в честь Дня Государственного флага 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отмечается, что в 00:00 на фасаде Останкинской башни появится российский триколор с надписью «22 августа — День Государственного флага России».

Праздничную подсветку также включат на телебашнях в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и в других городах, передает РИА Новости.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.

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