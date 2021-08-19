Бесконтактную оплату парковок начали тестировать на Ленинградском вокзале

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

На Ленинградском вокзале началось тестирование новой бесконтактной оплаты парковок. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

— На въезде и выезде с парковки установили терминалы, оснащенные технологией Fast Track, которые поддерживают все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и МИР, — говорится в сообщении Telegram-канала перевозчика.

Отмечается, что для оплаты достаточно просто приложить карту к устройству на въезде и выезде — умная система сама рассчитает время пребывания и стоимость, а затем спишет ее со счета.

Новая система позволяет моментально оплачивать парковку и экономить время. При этом доступны и традиционные парковочные талоны, которые можно потом оплатить. Если система покажет себя успешной, ее внедрят и на других вокзалах России.

В июле стало известно, что шесть столичных парковок можно будет оплатить только безналом.

Для безналичной оплаты предусмотрено два способа. Москвичи смогут расплатиться банковской картой в специальных терминалах или оплатить парковочное место в приложении «Парковки Москвы». Альтернативным способом оплаты может стать отправленное СМС-сообщение на номер 7757.

Изменения коснулись парковки № 9057 напротив дома 154 на Профсоюзной улице, парковки № 9090 около домов 19–21 на улице Яблочкова, парковки № 9115 на Новорязанском шоссе у станции метро «Котельники», парковки № 9130 рядом со станцией МЦК «Соколиная Гора» на 1-й улице Измайловского Зверинца, а также парковок № 9132 и 9133 рядом со станцией МЦК «Измайлово» (участок 1 и 2).