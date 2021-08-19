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Полина Гагарина рассказала, думает ли она о семье после развода

Виктория Сикерина

Общество
Полина Гагарина рассказала, думает ли она о семье после развода
Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина заявила, что на постоянной основе задумывается только о семье. Об этом она написала в своем Instagram в среду, 18 августа.

По словам артистки, главное в семье — это постоянные мир и спокойствие.

Недавно Полина Гагарина вернулась из отпуска, который провела в курортном турецком городе Мармарис, после чего решила пообщаться с поклонниками в социальной сети. Певица попросила подписчиков задавать интересующие вопросы про отношения, карьеру, красоту и многое другое.

В результате одна из слушательниц спросила, планирует ли артистка на постоянной основе стричь челку. Ответ Гагариной был забавным и неожиданным.

— На постоянной основе стоит задумываться только о семье. Там должен быть мир и спокойствие постоянно, — написала звезда.

Также она проанонсировала выход новой песни и клипа на нее. Это случится 20 августа, сообщает Nation news.

Ранее диетолог Дарья Русакова оценила фигуру Полины Гагариной. По словам специалиста, индекс массы тела существенно ниже нормы, что может привести к необратимым последствиям. Также врач высказала мнение по поводу веса актрисы Мирославы Карпович.

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