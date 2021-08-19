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Диетолог рассказала, чем полезны зернышки яблока

Виктория Сикерина

Общество
Диетолог рассказала, чем полезны зернышки яблока
Фото: Анна Быкова

Зернышки яблока содержат большое количество йода. Если съесть семь таких косточек, то в организм поступит суточная норма полезного элемента. Об этом рассказала в четверг, 19 августа, диетолог Маргарита Королева.

При этом специалист отметила, что процент содержания синильной кислоты в зернах минимален, из-за чего их употребление совершенно безопасно.

— Кто-то скажет, что нельзя зерна яблока есть в силу наличия синильной кислоты в составе. Однако процент содержания не очень полезных компонентов для организма минимален, а вот почти суточную дозу йода мы можем получать, употребляя до семи зернышек яблока в своем питании, — объяснила Маргарита Королева.

Также врач подчеркнула, что в кожуре и мякоти фрукта наблюдается высокое содержание клетчатки, витаминов, питательных и минеральных веществ, среди них кальций, кремний, магний, железо, молибден, пектин и многие другие. Из-за такого состава яблоки нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают кишечную моторику и укрепляют зубную эмаль, пишет агентство городских новостей «Москва».

Отметим, что диетолог Евгения Рахманова рассказала, кому противопоказано употребление яблок. Специалист отнесла к такой категории страдающих гастритом и язвой кишечника или желудка. Кислота и клетчатка, которые содержатся во фрукте, могут спровоцировать развитие перечисленных заболеваний.

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