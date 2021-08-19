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«Папин сынок»: Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном Цыганова

Лала Манушакян

Общество
«Папин сынок»: Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном Цыганова
Фото: Instagram/ yuliasnigir

Актриса и телеведущая Юлия Снигирь опубликовала в своем Instagram фото с пятилетним сыном Федором от актера Евгения Цыганова.

На фото актриса с сыном сидят вместе, обнимаясь, и улыбаются друг другу. Снигирь одета в легкий оранжевый наряд и белый пиджак, а на сыне — худи горчичного цвета.

Поклонники бурно отреагировали на этот кадр, так как сын актрисы очень напомнил им Евгения Цыганова: «Юлечка, вот вроде бы все черты лица ваши, а похож на папу. Как так?!»; «И папин, и мамин сынишка».

Также фолловеры были восхищены семейной идиллией и оставили под постом много приятных слов: «Это точно любовь!»; «Современная мадонна с младенцем»; «Папин сынок».

Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поженились в 2019 году. Сын Федор у них родился в 2016 году. У Цыганова от прошлого брака также есть семеро детей.

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