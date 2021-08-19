Назван оптимальный вес букета для школьника на линейку 1 сентября

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Школьнику на линейку 1 сентября стоит приобретать букет весом порядка 300 граммов. Так во время торжественного мероприятия руки ученика не устанут. При этом вес букета вовсе не влияет на его красоту и пышность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

— Букет должен быть небольшой, лучше сделать каркасный, обратиться к флористу. Они все подскажут и все сделают. Думаю, что вес букета должен быть в районе 300 граммов. Сейчас много техник изготовления. Это не обязательно пучок цветов. Делаются каркасы из проволоки, получаются достаточно объемные и легкие букеты, — сказала собеседница «ВМ».

Также она подчеркнула, что букет первоклашки лучше сделать знаковым, добавить в него тематические элементы. Например, ручки, карандаши или линейки. Так ребенок будет осознавать, что букет — символ 1 сентября и школы.

Сафронова добавила, что для праздничного букета подойдут и привычные растений. Оправить ребенка на линейку можно и с астрами, и георгинами, и гладиолусами.

— Сейчас многоцветие: астры, хризантемы, гвоздики, гладиолусы, георгины. Но с гладиолусами нужно, конечно, обратиться к флористам. Если просто дать малышу какой-нибудь гладиолус, то он будет больше его ростом, — заключила Сафронова.