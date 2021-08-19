Пластический хирург раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Великолепный внешний вид Аллы Пугачевой — заслуга косметологии, инъекций и даже пластической хирургии. Такое мнение высказал в четверг, 19 августа, пластический хирург Тимур Нугаев.

Врач отметил, что Примадонна активно пользуется услугами современной косметологии. Также он предположил, что гладкий подбородок Пугачевой — это имплант, который был установлен в ходе контурной пластики.

При этом специалист заявил, что несмотря на все медицинские манипуляции, Алла Борисовна отлично выглядит. Однако ей стоит остановиться с уколами, так как при частом использовании они уже не дают желаемого результата, пишет Пятый канал.

— Первые инъекции дают более выраженный эффект. Может, она вообще сейчас от ботокса решила отказаться. В целом биологическое старение невозможно остановить ничем, оно берет верх, — подытожил Тимур Нугаев.

Ранее Алла Пугачева опубликовала фотографию без макияжа в социальных сетях. Артистка пожаловалась на морщины под глазами. Но поклонники поддержали певицу и написали, что для своего возраста она шикарно выглядит. Также к комплиментам присоединилась коллега певицы Анита Цой.