Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пластический хирург раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой

Виктория Сикерина

Общество
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Великолепный внешний вид Аллы Пугачевой — заслуга косметологии, инъекций и даже пластической хирургии. Такое мнение высказал в четверг, 19 августа, пластический хирург Тимур Нугаев.

Врач отметил, что Примадонна активно пользуется услугами современной косметологии. Также он предположил, что гладкий подбородок Пугачевой — это имплант, который был установлен в ходе контурной пластики.

При этом специалист заявил, что несмотря на все медицинские манипуляции, Алла Борисовна отлично выглядит. Однако ей стоит остановиться с уколами, так как при частом использовании они уже не дают желаемого результата, пишет Пятый канал.

— Первые инъекции дают более выраженный эффект. Может, она вообще сейчас от ботокса решила отказаться. В целом биологическое старение невозможно остановить ничем, оно берет верх, — подытожил Тимур Нугаев.

Ранее Алла Пугачева опубликовала фотографию без макияжа в социальных сетях. Артистка пожаловалась на морщины под глазами. Но поклонники поддержали певицу и написали, что для своего возраста она шикарно выглядит. Также к комплиментам присоединилась коллега певицы Анита Цой.

Читайте также:
возрастАлла Пугачевапластика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте