«Я сделал Оле предложение»: Дава раскрыл подробности романа с Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Российский блогер Давид Манукян признался, что через три месяца после начала отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой он сделал ей предложение руки и сердца.

Блогер отметил, что верил в искренность и долгосрочность этих чувств. Об этом блогер рассказал в интервью на YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Также блогер отметил, что после предложения он просил Ольгу выбрать дату свадьбы и начать подготовку к ней. Однако ответных действий не последовало.

— Спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом. Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно, — поделился блогер.

Помимо этого, Давид Манукян рассказал, что в самом начале романа их накрывала сильная страсть, поэтому возлюбленные были без ума друг от друга. Спустя некоторое время чувства начали угасать, а также появились бытовые придирки и ссоры впоследствии.

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