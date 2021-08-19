Названа сумма, в которую обойдется одежда для школьника к учебному году

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Стоимость комплекта одежды для школьников в 2021-2022 учебном году составит от трех до шести тысяч рублей. Такое мнение высказала в четверг, 19 августа, глава национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина.

По ее словам, комплект одежды в разных регионах страны стоит в пределах названой суммы, что практически не отличается от показателей прошлых лет. Отсутствие изменения цены, как отметила специалист, вызван пандемией, так как в прошлом году предложение превысило спрос, и тем, что производство тканей на пошив школьной формы субсидируется Минпромторгом России.

— Поэтому увеличение цены на школьную форму в 2021 году произошло на 5-7 процентов. Но не более того, — передает слова Александры Алдушкиной Национальная служба новостей.

Подмосковный Минсельхозпрод сообщил, что в августе текущего года планируют открыть около десяти школьных ярмарок. На оборудованных площадках расположится свыше полутора тысяч торговых зон. Также в ведомстве отметили, что некоторые точки начнут свою работу 16 августа.