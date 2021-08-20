Наталья Сергунина сообщила о запуске совместного культурного проекта Москвы и Нижнего Новгорода

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нижний Новгород в 2021 году празднует свое 800-летие. К этому празднику приурочен совместный культурный проект московских и нижегородских библиотек «420 километров слов». Он должен объединить книголюбов двух городов, сообщила в пятницу, 20 августа, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Этот совместный культурный проект посвящен юбилею Нижнего Новгорода. К участию мы пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы. Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря, — рассказала она.

По словам заммэра, название проекта говорит о культурном единстве двух городов и их прочных добрососедских отношениях.

На трансляции можно попасть бесплатно и без регистрации. Анонсы ближайших мероприятий опубликуют в социальных сетях двух библиотек — в Instagram «Библиотеки Москвы»и Центральной городской библиотеки имени В. И. Ленина, расположенной в Нижнем Новгороде. Там же пройдет и часть трансляций. Основные ждут зрителей на YouTube-каналах библиотек: столичной и нижегородской читальни.

Анонсы будут публиковаться заранее — за три недели до предстоящих трансляций. В комментариях к ним подписчики будут писать вопросы. На десять лучших потом ответят авторы на трансляции. А авторам этих вопросов вручат книгу с автографом.

Среди гостей проекта писатели Олег Рой, Николай Свечкин, Александра Николаенко, Нина Зверева, Светлана Иконникова, Мария Аверина и Андрей Кузечкин. Все они расскажут о своем творчестве, блогах, истории родного края и о многом другом.

Более подробную информацию об онлайн-встречах можно найти на сайте «Онлайн. Библиогород».